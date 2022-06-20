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Телегина Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Телегин Иван Иванович

Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Долматова (Телегина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.03.1800

Сын: Писарев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.10.1800
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Телегина) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.05.1806

Дочь: (Телегина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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