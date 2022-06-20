Телегина Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Долматова (Телегина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1800
Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич
Крещение
28.10.1800
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Телегина) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.05.1806
Дочь: (Телегина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно