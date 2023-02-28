Телегин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Телегин Иван Васильевич
Крещение
14.03.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Телегин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно