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Телегин Иван Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Телегин Иван Васильевич

Мать: Телегина Мария Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.03.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Телегин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Телегина Татьяна Поликарповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Татьяна Поликарповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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