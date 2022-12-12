Телегина (Естюнина) Татьяна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Естюнина) Татьяна Поликарповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Естюнин Поликарп Поликарпович

Мать: Естюнина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Христина Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Телегин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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