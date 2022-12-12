Телегина (Естюнина) Татьяна Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Христина Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Телегин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Телегин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно