Естюнина Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Естюнин Иван Поликарпович
Отец ребёнка: Естюнин Поликарп Поликарпович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Телегина Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: Естюнин Поликарп Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно