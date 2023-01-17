Естюнин Иван Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
04.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1812
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Естюнина Екатерина Ефремовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно