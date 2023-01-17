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Естюнин Иван Поликарпович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Естюнин Поликарп Поликарпович

Мать: Естюнина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1810

Жена: Естюнина Екатерина Ефремовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1812

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Естюнина Екатерина Ефремовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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