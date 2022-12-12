Естюнин Поликарп Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Естюнин Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Естюнина Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Телегина Татьяна Поликарповна
Мать ребёнка: Естюнина Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно