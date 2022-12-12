Естюнин Поликарп Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естюнин Поликарп Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Естюнин Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Естюнина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Телегина Татьяна Поликарповна

Мать ребёнка: Естюнина Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Естюнина Евдокия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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