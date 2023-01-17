Естюнина (Мамонтова) Екатерина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естюнина (Мамонтова) Екатерина Ефремовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мамонтов Ефрем Никитич

Мать: Мамонтова Анастасия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810

Муж: Естюнин Иван Поликарпович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1812

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Естюнин Иван Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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