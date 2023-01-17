Естюнина (Мамонтова) Екатерина Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Крещение
11.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1812
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Естюнин Иван Поликарпович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно