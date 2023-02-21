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Телегин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Телегин Василий Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Телегин Иван Иванович

Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Долматова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.03.1800

Сын: Писарев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1806

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Мария Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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