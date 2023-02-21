Телегин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Телегин Василий Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Долматова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.03.1800
Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна
Крещение
23.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1806
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Телегина Мария Леонтьевна
Крещение
09.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно