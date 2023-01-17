Долматова (Старкова) Агриппина Козминична
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти29.12.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Старков Козма
Крещение
16.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Андриана Яковлева жена Агрипина Космина
Рождение ребёнка
02.05.1800
Сын: Долматов Василий Андрианович
Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1802
Дочь: Евдокия Андриановна
Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич
Рождение ребёнка
?.12.1806
Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич
Крещение
08.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Олимпиада Андриановна
Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич
Крещение
18.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.05.1812
Сын: Долматов Семен Андрианович
Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагия Андриановна
Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Долматов Григорий Андрианович
Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.1839
Похороны
01.01.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя