Долматова (Старкова) Агриппина Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Старкова) Агриппина Козминична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1776

Дата смерти

29.12.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Старков Козма

Мать: Старкова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.11.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Андриана Яковлева жена Агрипина Космина
Рождение ребёнка
02.05.1800

Сын: Долматов Василий Андрианович

Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1802

Дочь: Евдокия Андриановна

Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1806

Сын: Долматов Тит Андрианович

Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Олимпиада Андриановна

Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.08.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.05.1812

Сын: Долматов Семен Андрианович

Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагия Андриановна

Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Долматов Григорий Андрианович

Отец ребёнка: Долматов Андриан Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Андриан Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
29.12.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
01.01.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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