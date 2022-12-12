Долматов Тит Андрианович
Место рождения
Дата рождения?.12.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1806
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Долматов Григорий Титович
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Потеряева Анна Титовна
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Варвара Титовна
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Крещение
29.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1843
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения Титовна
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно