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Долматов Тит Андрианович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.12.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1806

Отец: Долматов Андриан Яковлевич

Мать: Долматова Агриппина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Долматов Василий Титович

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Долматов Филипп Титович

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Долматов Григорий Титович

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Долматов Никита Титович

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Потеряева Анна Титовна

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Варвара Титовна

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1843

Сын: Долматов Максим Титович

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Долматов Тимофей Титович

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Долматов Ефим Титович

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения Титовна

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Долматов Федор Титович

Мать ребёнка: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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