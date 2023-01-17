Долматова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолматова Евдокия Федоровна

Долматова Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Долматов Василий Титович

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Долматов Филипп Титович

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Долматов Григорий Титович

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Долматов Никита Титович

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Потеряева Анна Титовна

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Варвара Титовна

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.08.1843

Сын: Долматов Максим Титович

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Долматов Тимофей Титович

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Долматов Ефим Титович

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения Титовна

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Долматов Федор Титович

Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Тит Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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