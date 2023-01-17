Долматова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Долматов Григорий Титович
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Потеряева Анна Титовна
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Варвара Титовна
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
18.08.1843
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения Титовна
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Долматов Тит Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно