Долматов Григорий Титович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти07.02.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Крещение
09.07.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Долматова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1863
Сын: Долматов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Долматова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1870
Причина смерти: От горячки
Похороны
09.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя