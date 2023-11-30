Долматова (Бузилова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Бузилов Иван Алексеевич
Мать: Бузилова Мария Мокиевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Долматов Григорий Титович
Рождение ребёнка
13.04.1863
Сын: Долматов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Долматов Григорий Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно