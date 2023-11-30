Долматова (Бузилова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Бузилова) Параскева Ивановна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бузилов Иван Алексеевич

Мать: Бузилова Мария Мокиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Долматов Григорий Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1863

Сын: Долматов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Долматов Григорий Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долматов Григорий Титович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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