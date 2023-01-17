Долматов Филипп Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолматов Филипп Титович

Долматов Филипп Титович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Долматов Тит Андрианович

Мать: Долматова Евдокия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1850

Жена: Долматова Устина Ефимовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Федор Иванов Плешаков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close