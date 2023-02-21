Старкова Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти16.01.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Старков Козма
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Долматова Агриппина Козминична
Отец ребёнка: Старков Козма
Рождение ребёнка
1784
Сын: Старков Денис Козмич
Отец ребёнка: Старков Козма
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Старков Козма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старков Козма
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1806