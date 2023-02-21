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Старкова Агриппина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

16.01.1806

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Старков Григорий Козмич

Отец ребёнка: Старков Козма

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Долматова Агриппина Козминична

Отец ребёнка: Старков Козма

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Старков Денис Козмич

Отец ребёнка: Старков Козма

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Старков Никита Козмич

Отец ребёнка: Старков Козма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Козма

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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