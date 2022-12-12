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Малых Феофилакт Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Малых Дмитрий Никифорович

Мать: Малых Ефросиния Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Феофиловна

Мать ребёнка: Малых Мариамна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анисия Феофиловна

Мать ребёнка: Малых Мариамна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1857

Дочь: Анна Феофиловна

Мать ребёнка: Малых Мариамна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Мариамна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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