Малых Феофилакт Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Феофиловна
Мать ребёнка: Малых Мариамна Никитична
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анисия Феофиловна
Мать ребёнка: Малых Мариамна Никитична
Рождение ребёнка
15.02.1857
Дочь: Анна Феофиловна
Мать ребёнка: Малых Мариамна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Мариамна Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно