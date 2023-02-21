Малых Мария Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Жилина Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Малых Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малых Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Малых Никифор Ильич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Пахотин Макар Никифорович
Отец ребёнка: Малых Никифор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малых Никифор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811