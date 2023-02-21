Малых Мария Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых Мария Андриановна

Малых Мария Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Жилина Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Малых Никифор Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Малых Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Малых Никифор Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Пахотин Макар Никифорович

Отец ребёнка: Малых Никифор Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Никифор Ильич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика