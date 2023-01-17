Чайкина (Манохина) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайкина (Манохина) Дарья Яковлевна

Чайкина (Манохина) Дарья Яковлевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Манохин Яков Пантелеймонович

Мать: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1809

Муж: Чайкин Тит Егорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Титовна

Отец ребёнка: Чайкин Тит Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Васса Титовна

Отец ребёнка: Чайкин Тит Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чайкин Иван Титович

Отец ребёнка: Чайкин Тит Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close