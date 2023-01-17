Чайкина (Манохина) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Манохин Яков Пантелеймонович
Мать: Манохина 1я Манохина
Бракосочетание
1809
Муж: Чайкин Тит Егорович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Титовна
Отец ребёнка: Чайкин Тит Егорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Васса Титовна
Отец ребёнка: Чайкин Тит Егорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чайкин Иван Титович
Отец ребёнка: Чайкин Тит Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834