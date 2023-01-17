Чайкин Тит Егорович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти06.03.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
1809
Жена: Чайкина Дарья Яковлевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Титовна
Мать ребёнка: Чайкина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Васса Титовна
Мать ребёнка: Чайкина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чайкин Иван Титович
Мать ребёнка: Чайкина Дарья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Заводский мастеровый
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.1850
Причина смерти: От натуральной
Похороны
08.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя