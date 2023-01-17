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Чайкин Тит Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

06.03.1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Чайкин Егор Петрович

Мать: Чайкина Параскева Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1809

Жена: Чайкина Дарья Яковлевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Титовна

Мать ребёнка: Чайкина Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Васса Титовна

Мать ребёнка: Чайкина Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чайкин Иван Титович

Мать ребёнка: Чайкина Дарья Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Заводский мастеровый
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.03.1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От натуральной
Похороны
08.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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