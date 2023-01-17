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Чайкин Егор Петрович

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Чайкин Петр Петрович

Мать: Чайкина Анна Борисовна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1789

Сын: Чайкин Тит Егорович

Мать ребёнка: Чайкина Параскева Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пастухова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Чайкина Параскева Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Параскева Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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