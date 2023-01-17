Чайкин Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Чайкин Петр Петрович
Мать: Чайкина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Чайкин Тит Егорович
Мать ребёнка: Чайкина Параскева Спиридоновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пастухова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Чайкина Параскева Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804