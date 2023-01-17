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Чайкина Анна Борисовна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

12.04.1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Чайкин Егор Петрович

Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Чайкин Назар Петрович

Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Чайкин Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Петр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
12.04.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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