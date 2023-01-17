Чайкина Анна Борисовна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти12.04.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Чайкин Егор Петрович
Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Чайкин Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чайкин Петр Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1804