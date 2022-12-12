Пастухова (Чайкина) Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
21.05.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1814
Сын: Пастухов Устин Евсегниевич
Отец ребёнка: Пастухов Евсегний Титович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пастухов Дмитрий Евсегниевич
Отец ребёнка: Пастухов Евсегний Титович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пастухов Иосиф Евсегниевич
Отец ребёнка: Пастухов Евсегний Титович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно