Пастухова (Чайкина) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Чайкина) Татьяна Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Чайкин Егор Петрович

Мать: Чайкина Параскева Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.05.1813

Муж: Пастухов Евсегний Титович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1814

Сын: Пастухов Устин Евсегниевич

Отец ребёнка: Пастухов Евсегний Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Пастухов Дмитрий Евсегниевич

Отец ребёнка: Пастухов Евсегний Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пастухов Иосиф Евсегниевич

Отец ребёнка: Пастухов Евсегний Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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