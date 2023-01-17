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Манохин Малахий Афанасьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.01.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1824

Отец: Манохин Афанасий Яковлевич

Мать: Манохина Марфа Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.01.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Назарий Силин Кисельков
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагия Малахиевна

Мать ребёнка: Манохина Феврония Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Феврония Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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