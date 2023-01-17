Манохин Малахий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1824
Отец: Манохин Афанасий Яковлевич
Мать: Манохина Марфа Титовна
Крещение
23.01.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Назарий Силин Кисельков
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагия Малахиевна
Мать ребёнка: Манохина Феврония Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно