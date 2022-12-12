Овчинникова (Угланова) Евдокия Титовна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Холин Тит Андреевич
Бракосочетание
04.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1812
Дочь: Анна Галактионовна
Отец ребёнка: Овчинников Галактион Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Овчинников Лука Галактионович
Отец ребёнка: Овчинников Галактион Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Овчинников Спиридон Галактионович
Отец ребёнка: Овчинников Галактион Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Овчинников Иван Галактионович
Отец ребёнка: Овчинников Галактион Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858