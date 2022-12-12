Овчинникова (Угланова) Евдокия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Угланова) Евдокия Титовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Холин Тит Андреевич

Мать: Холина Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.03.1812

Муж: Овчинников Галактион Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1812

Дочь: Анна Галактионовна

Отец ребёнка: Овчинников Галактион Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Овчинников Лука Галактионович

Отец ребёнка: Овчинников Галактион Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Овчинников Спиридон Галактионович

Отец ребёнка: Овчинников Галактион Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Овчинников Иван Галактионович

Отец ребёнка: Овчинников Галактион Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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