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Овчинников Галактион Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Овчинников Иван Васильевич

Мать: Овчинникова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.03.1812

Жена: Овчинникова Евдокия Титовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1812

Дочь: Анна Галактионовна

Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатки Татианы Королевой дочь Пелагия
Рождение ребёнка
1818

Сын: Овчинников Лука Галактионович

Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Овчинников Спиридон Галактионович

Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Овчинников Иван Галактионович

Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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