Овчинников Галактион Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
04.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1812
Дочь: Анна Галактионовна
Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия Титовна
Крещение
03.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатки Татианы Королевой дочь Пелагия
Рождение ребёнка
1818
Сын: Овчинников Лука Галактионович
Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия Титовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Овчинников Спиридон Галактионович
Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия Титовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Овчинников Иван Галактионович
Мать ребёнка: Овчинникова Евдокия Титовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно