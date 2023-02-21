Овчинникова Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Пелагия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Овчинников Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Овчинников Галактион Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Щукина Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
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