Овчинникова Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Овчинников Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Овчинников Галактион Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Щукина Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834