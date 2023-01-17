Овчинников Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Овчинников Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Овчинников Порфирий Иванович
Мать ребёнка: Овчинникова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Овчинников Галактион Иванович
Мать ребёнка: Овчинникова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Щукина Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Овчинникова Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Овчинникова Пелагия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804