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Овчинников Иван Васильевич

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1758

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Овчинников Василий Иванович

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1784

Сын: Овчинников Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Овчинникова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Овчинников Галактион Иванович

Мать ребёнка: Овчинникова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Щукина Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Овчинникова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Овчинникова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Пелагия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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