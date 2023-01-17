Овчинников Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Овчинников Иван Евсевиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Калерия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Устина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Овчинников Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно