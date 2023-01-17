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Овчинников Василий Иванович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Овчинников Иван Евсевиевич

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Калерия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Устина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Овчинников Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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