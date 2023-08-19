Щукина (Изюмова) Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Изюмова) Пелагия Ивановна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Овчинников Иван Васильевич

Мать: Овчинникова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1812

Муж: Щукин Феофилакт Евдокимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Афанасия Феофилактовна

Отец ребёнка: Щукин Феофилакт Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Феофилактовна

Отец ребёнка: Щукин Феофилакт Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Щукин Семен Феофилактович

Отец ребёнка: Щукин Феофилакт Евдокимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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