Щукина (Изюмова) Пелагия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
02.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Афанасия Феофилактовна
Отец ребёнка: Щукин Феофилакт Евдокимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Феофилактовна
Отец ребёнка: Щукин Феофилакт Евдокимович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Щукин Семен Феофилактович
Отец ребёнка: Щукин Феофилакт Евдокимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно