Щукин Феофилакт Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукин Феофилакт Евдокимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Щукин Евдоким Васильевич

Мать: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1812

Жена: Щукина Пелагия Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Афанасия Феофилактовна

Мать ребёнка: Щукина Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Феофилактовна

Мать ребёнка: Щукина Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Щукин Семен Феофилактович

Мать ребёнка: Щукина Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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