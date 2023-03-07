Щукин Феофилакт Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
02.02.1812
Жена: Щукина Пелагия Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Афанасия Феофилактовна
Мать ребёнка: Щукина Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Феофилактовна
Мать ребёнка: Щукина Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Щукин Семен Феофилактович
Мать ребёнка: Щукина Пелагия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно