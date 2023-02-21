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Щукин Евдоким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Щукин Василий Леонтьевич

Мать: Щукина Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Щукин Феофилакт Евдокимович

Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Чекалдина Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1799

Сын: Щукин Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дружинина Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1806

Сын: Щукин Родион Евдокимович

Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Анастасия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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