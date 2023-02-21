Щукин Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1792
Сын: Щукин Феофилакт Евдокимович
Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Чекалдина Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
13.03.1799
Сын: Щукин Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дружинина Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
13.04.1806
Мать ребёнка: Щукина Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно