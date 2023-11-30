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Щукин Родион Евдокимович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.04.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1806

Отец: Щукин Евдоким Васильевич

Мать: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.01.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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