Щукина Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Щукин Феофилакт Евдокимович

Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Чекалдина Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1799

Сын: Щукин Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Дружинина Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.04.1806

Сын: Щукин Родион Евдокимович

Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Евдоким Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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