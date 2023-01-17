Щукина Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Щукин Феофилакт Евдокимович
Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Чекалдина Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
13.03.1799
Сын: Щукин Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дружинина Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1806
Отец ребёнка: Щукин Евдоким Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно