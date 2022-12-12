Дружинина (Щукина) Евдокия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евгения Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Китаева Домника Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мариамна Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дружинин Петр Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно