Дружинина (Щукина) Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Щукина) Евдокия Евдокимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Щукин Евдоким Васильевич

Мать: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евгения Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Китаева Домника Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мариамна Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Дружинин Иван Петрович

Отец ребёнка: Дружинин Петр Фомич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Петр Фомич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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