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Щукин Николай Евдокимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.03.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1799

Отец: Щукин Евдоким Васильевич

Мать: Щукина Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Мамант Степанов
Бракосочетание
07.02.1819

Жена: Щукина Наталья Дмитриевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Щукина Наталья Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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