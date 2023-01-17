Щукин Николай Евдокимович
Место рождения
Дата рождения13.03.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1799
Крещение
17.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Мамант Степанов
Бракосочетание
07.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Щукина Наталья Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно