Овчинников Порфирий Иванович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
08.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807
Сын: Овчинников Сидор Порфирьевич
Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна
Рождение ребёнка
19.06.1814
Сын: Овчинников Елисей Порфирьевич
Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Порфирьевна
Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Овчинников Ермолай Порфирьевич
Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852