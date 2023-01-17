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Овчинников Порфирий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Овчинников Иван Васильевич

Мать: Овчинникова Пелагия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1807

Жена: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807

Сын: Овчинников Сидор Порфирьевич

Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1814

Сын: Овчинников Елисей Порфирьевич

Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Порфирьевна

Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Овчинников Ермолай Порфирьевич

Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Изюмов Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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