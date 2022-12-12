Овчинников Елисей Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1814
Дата смертиДо 1822
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1814
Крещение
20.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Города Сарапула Мещанин Андрей Иванов Хохряков | Восприемница | Солдатки Татианы Королевой дочь Пелагия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822