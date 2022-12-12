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Овчинников Елисей Порфирьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.06.1814

Дата смерти

До 1822

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1814

Отец: Овчинников Порфирий Иванович

Мать: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Города Сарапула Мещанин Андрей Иванов Хохряков | Восприемница | Солдатки Татианы Королевой дочь Пелагия
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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