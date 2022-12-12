Изюмова (Симанова) Екатерина Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзюмова (Симанова) Екатерина Арефьевна

Изюмова (Симанова) Екатерина Арефьевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Между 1827 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Симанов Арефий Иванович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1807

Муж: Овчинников Порфирий Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807

Сын: Овчинников Сидор Порфирьевич

Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1814

Сын: Овчинников Елисей Порфирьевич

Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Порфирьевна

Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Овчинников Ермолай Порфирьевич

Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Изюмов Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close