Изюмова (Симанова) Екатерина Арефьевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиМежду 1827 и 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Симанов Арефий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1807
Сын: Овчинников Сидор Порфирьевич
Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович
Крещение
07.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.06.1814
Сын: Овчинников Елисей Порфирьевич
Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Порфирьевна
Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Овчинников Ермолай Порфирьевич
Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Овчинников Порфирий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1834