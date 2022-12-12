Овчинников Ермолай Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Ермолай Порфирьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Овчинников Порфирий Иванович

Мать: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: Овчинникова Марина Зиновьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Ермолаевна

Мать ребёнка: Овчинникова Марина Зиновьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1857

Дочь: Екатерина Ермолаевна

Мать ребёнка: Овчинникова Марина Зиновьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Марина Зиновьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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