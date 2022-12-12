Овчинников Ермолай Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Ермолаевна
Мать ребёнка: Овчинникова Марина Зиновьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Ермолаевна
Мать ребёнка: Овчинникова Марина Зиновьевна
Рождение ребёнка
?.10.1857
Дочь: Екатерина Ермолаевна
Мать ребёнка: Овчинникова Марина Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно