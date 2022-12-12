Овчинникова (Плешакова) Марина Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Крещение
18.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.12.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Ермолаевна
Отец ребёнка: Овчинников Ермолай Порфирьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Овчинников Ермолай Порфирьевич
Рождение ребёнка
?.10.1857
Дочь: Екатерина Ермолаевна
Отец ребёнка: Овчинников Ермолай Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно