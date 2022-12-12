Овчинников Сидор Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения?.11.1807
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1807
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Овчинникова Неонилла
Рождение ребёнка
1831
Сын: Овчинников Феоктист Сидорович
Мать ребёнка: Овчинникова Неонилла
Рождение ребёнка
1837
Сын: Овчинников Максим Сидорович
Мать ребёнка: Овчинникова Неонилла
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Овчинникова Неонилла
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Неонилла
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856