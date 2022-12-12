Овчинников Сидор Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Сидор Порфирьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1807

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1807

Отец: Овчинников Порфирий Иванович

Мать: Изюмова Екатерина Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Овчинникова Неонилла

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Овчинников Феоктист Сидорович

Мать ребёнка: Овчинникова Неонилла

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Овчинников Максим Сидорович

Мать ребёнка: Овчинникова Неонилла

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Овчинникова Неонилла

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Марфа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Неонилла

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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