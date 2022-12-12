Овчинникова Неонилла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Овчинников Сидор Порфирьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Овчинников Феоктист Сидорович
Отец ребёнка: Овчинников Сидор Порфирьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Овчинников Максим Сидорович
Отец ребёнка: Овчинников Сидор Порфирьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: Овчинников Сидор Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858