Овчинникова Неонилла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Неонилла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Овчинников Сидор Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Овчинников Феоктист Сидорович

Отец ребёнка: Овчинников Сидор Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Овчинников Максим Сидорович

Отец ребёнка: Овчинников Сидор Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Овчинников Сидор Порфирьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Сидор Порфирьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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