Манохина (Чайкина) Зиновия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Чайкин Яков Иванович
Мать: Чайкина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
09.03.1847
Сын: Манохин Василий Максимович
Отец ребёнка: Манохин Максим Демидович
Рождение ребёнка
18.03.1850
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Манохин Максим Демидович
Рождение ребёнка
06.02.1863
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Манохин Максим Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно