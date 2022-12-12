Манохина (Чайкина) Зиновия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Чайкина) Зиновия Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Чайкин Яков Иванович

Мать: Чайкина Анна Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.03.1847

Сын: Манохин Василий Максимович

Отец ребёнка: Манохин Максим Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1850

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Манохин Максим Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.02.1863

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Манохин Максим Демидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Максим Демидович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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