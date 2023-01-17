(Чайкина) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения09.03.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1805
Отец: Чайкин Яков Иванович
Мать: Чайкина Анна Терентьевна
Крещение
10.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской работник Тит Угланов
Смерть
Неизвестно