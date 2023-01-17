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(Чайкина) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.03.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1805

Отец: Чайкин Яков Иванович

Мать: Чайкина Анна Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской работник Тит Угланов
Смерть
Неизвестно
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