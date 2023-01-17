Чайкин Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1806
Дата смертиМежду 1808 и 1809
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1806
Отец: Чайкин Яков Иванович
Мать: Чайкина Анна Терентьевна
Крещение
09.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1808 и 1809