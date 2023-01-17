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Чайкин Филипп Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.07.1806

Дата смерти

Между 1808 и 1809

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1806

Отец: Чайкин Яков Иванович

Мать: Чайкина Анна Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1808 и 1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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