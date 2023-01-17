Дьякова (Чайкина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Чайкина) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Чайкин Яков Иванович

Мать: Чайкина Анна Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1858

Муж: Дьяков Филипп Тимофеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1874

Дочь: Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Дьяков Филипп Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Дьяков Филипп Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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