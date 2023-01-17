Дьякова (Чайкина) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Чайкин Яков Иванович
Мать: Чайкина Анна Терентьевна
Бракосочетание
05.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1874
Дочь: Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Дьяков Филипп Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяков Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Дьяков Филипп Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно