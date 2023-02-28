Волкова (Чайкина) Агафия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1812
Отец: Чайкин Яков Иванович
Мать: Чайкина Анна Терентьевна
Крещение
27.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1850
Отец ребёнка: Волков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно