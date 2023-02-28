Волкова (Чайкина) Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Чайкина) Агафия Яковлевна

Волкова (Чайкина) Агафия Яковлевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.02.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1812

Отец: Чайкин Яков Иванович

Мать: Чайкина Анна Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1850

Сын: Волков Даниил Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close