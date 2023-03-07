Смирнов Никита Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
19.02.1815
Жена: Смирнова Ирина Федотовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Манохина Марфа Никитична
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Малых Мелания Никитична
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Чайкина Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисия Никитична
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна
Рождение ребёнка
03.06.1843
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851