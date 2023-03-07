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Смирнов Никита Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Смирнов Алексей Герасимович

Мать: Смирнова Мария Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1815

Жена: Смирнова Ирина Федотовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Манохина Марфа Никитична

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Малых Мелания Никитична

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Смирнов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Чайкина Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисия Никитична

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.06.1843

Сын: Смирнов Игнатий Никитич

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1851
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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