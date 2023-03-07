Манохина (Смирнова) Марфа Никитична
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Крещение
09.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Агапова
Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно