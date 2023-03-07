Манохина (Смирнова) Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Смирнова) Марфа Никитична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Смирнов Никита Алексеевич

Мать: Смирнова Ирина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Агапова

Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Манохин Иосиф Агапович

Отец ребёнка: Манохин Агап Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Агап Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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