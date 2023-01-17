Малых Евсегний Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалых Евсегний Терентьевич

Малых Евсегний Терентьевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Малых Терентий Ильич

Мать: Малых Васса Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.02.1812

Жена: Малых Анна Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Климовских Фекла Евсегниевна

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Евсегниевна

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Малых Федор Евсегниевич

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева Евсегнеевна

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Малых Григорий Евсегниевич

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Малых Наум Евсегниевич

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хиония Евсегниевна

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Малых Матвей Евсегниевич

Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close