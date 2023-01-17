Малых Евсегний Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Малых Терентий Ильич
Мать: Малых Васса Ильинична
Бракосочетание
26.02.1812
Жена: Малых Анна Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Сочетавшиеся браком старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Климовских Фекла Евсегниевна
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Евсегниевна
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Евсегнеевна
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Малых Григорий Евсегниевич
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хиония Евсегниевна
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Малых Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно